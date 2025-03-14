İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Malavan'ı yendi

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İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis ile Maziar Zare yönetimindeki Malavan karşı karşıya geldi.

Azadi Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Persepolis oldu.

İKİNCİ GOL SERDAR'DAN

Persepolis'e üç puanı getiren golleri ise 16'da Ali Alipour ve 67'de Serdar Dursun kaydetti.

Persepolis formasıyla çıktığı 5 maçta 3 gol kaydeden milli forvet, İran taraftarlarının da sevgilisi haline geldi.

PERSEPOLIS, LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Alınan bu sonuçla birlikte Persepolis, puanını 47 yaptı ve liderliğe yükseldi. Malavan ise 30 puanda kalarak 6. sırada konumlandı.

İsmail Kartal, takımın başına geçtikten sonra 6 maçta 2 beraberlik ve 4 galibiyet aldı.

İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, gelecek hafta Shams Azar'la deplasmanda karşılaşacak. Malavan ise Mes Rafsanjan'ı konuk edecek.