İsmail Kartal'ın takımı Persepolis zirve yarışında yara aldı

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İran Ligi'nde Persepolis, konuk ettiği Esteghlal ile 0-0 berabere kaldı.

Serdar Dursun, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla 48 puan ile 3. sırada yer alan Persepolis, ligdeki bir sonraki maçında Nassaji deplasmanında olacak.

29 puan ile 10. sırada yer alan Esteghlal ise Havadar'ı ağırlayacak.

"HER GÜN 2-3 KİŞİNİN HASTA OLDUĞUNU ÖĞRENİYORUZ"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Maç hakkında fazla konuşamıyorum çünkü son 12 gün içinde 25 personelimiz ve 12-13 oyuncumuz hastalandı. Anladığım kadarıyla bu hastalık İran ve çevre bölgelerde yayılmış durumda. Takımdaki tüm oyunculara ellerinden geleni yaptıkları için teşekkür ediyorum. Oyuncuların maça çıkabilmeleri için gece gündüz çalışan doktorlara da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Oyuncuları hayatta tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Her gün antrenmanda 2-3 kişinin hasta olduğunu öğreniyoruz ve onları evlerine gönderiyoruz. Bu sabah uyandığımızda da bunu yaşadık ve 2-3 kişiyi eve gönderdik, onları oynatamadık. Bu durumda çocuklardan daha fazlasını bekleyemezdik. Rakip takımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.