İspanya Kral Kupası'nda Valencia ilk finalist

İspanya futbol Kral Kupası'nda ilk finalist, yarı finalde Athletic Bilbao'yu eleyen Valencia oldu.

İspanya Kral Kupası'nda yarı finalin ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao ile 1-1 berabere balan Valencia, evinde yaptığı rövanş maçını 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

TEK GOL GUEDES'TEN GELDİ

Valencia'nın golünü 43. dakikada Portekizli futbolcu Gonçalo Guedes attı.

VALENCİA, 9. KUPA İÇİN FİNALDE

Valencia, sonuncusu 2019 yılında olmak üzere bugüne kadar Kral Kupası'nı 8 kez kazandı.

Kupanın son finalistini 3 Mart akşamı yapılacak Real Betis-Rayo Vallecano maçı belirleyecek. Betis deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak avantaj elde etmişti.

Kral Kupası final maçı 23 Nisan'da Sevilla'nın La Cartuja Stadı'nda düzenlenecek.