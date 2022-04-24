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    İspanya Kral Kupası’nın sahibi Real Betis oldu

    Kral Kupası final maçında Real Betis, Valencia’yı penaltı atışları sonrası mağlup ederek kupayı evine götürdü.
    • 24.04.2022 - 09:41
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    İspanya Kral Kupası’nın sahibi Real Betis oldu

    İspanya Kral Kupası finalinde Real Betis ile Valencia son üç sezondur Kral Kupası finaline ev sahipliği yapan Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda mücadele etti.

    Mücadelenin normal süre 1-1 tamamlanan maçta uzatmalarda da ses çıkmayınca penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Valencia’yı 5-4 mağlup eden Real Betis kupanın sahibi oldu.

    İspanya Kral Kupası’nın sahibi Real Betis oldu #1

    Penaltılar sonrası kupa Betis’in

    11.dakikada Iglesias’ın golüyle öne geçen Real Betis’e 30’da Duro yanıt verdi ve normal süre karşılıklı gollerle sona erdi. Uzatma dakikalarında her iki takımdan da gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına gidildi.

    Valencia’dan Musah penaltı atışından yararlanamadı ve son penaltı atışında topun başına geçen Miranda atışı gole çevirerek kupayı getiren golü kaydetmeyi başardı.

    İspanya Kral Kupası’nın sahibi Real Betis oldu #2

    3.şampiyonluk

    Tarihindeki 5. Kral Kupası finalinde 3. şampiyonluğunu kazanan Real Betis, kupasını Kral 6. Felipe'nin elinden aldı.

    Sevilla kentinin takımı olan Betis, son olarak 2005 yılında bu kupayı kaldırmıştı.

    İspanya Kral Kupası’nın sahibi Real Betis oldu #3

    İspanya Kral Kupası’nın sahibi Real Betis oldu #4


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