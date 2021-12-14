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    İspanya'da Enes Ünal ayın oyuncusu seçildi

    Attığı gollerle çıkışa geçen ve takımına katkı sağlayan Getafe'nin golcüsü Enes Ünal, İspanyol ekibinde kasım ayının oyuncusu seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 20:35
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    İspanya'da Enes Ünal ayın oyuncusu seçildi

    Milli futbolcumuz Enes Ünal, İspanya’da gösterdiği performansla alkış alıyor.

    La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal, İspanyol ekibinde kasım ayının oyuncusu seçildi.

    SON HAFTALARDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

    Ünal, 17. haftadaki Deportivo Alaves maçında gol atmış ve 1 puanı getiren isim olmuştu.

    Son haftalarda attığı golerle yükselişe geçen Enes Ünal, son 7 maçta 5 kez rakip ağları havalandırdı.

    İspanya da Enes Ünal ayın oyuncusu seçildi #1

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