İspanya'da Kral Kupası'nın sahibi Athletic Bilbao oldu İspanya'da Kral Kupası'nı final maçında Mallorca'yı penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup eden Athletic Bilbao kazandı.

AA & Ensonhaber

İspanya'da Kral Kupası'nı final maçında Athletic Bilbao ile Mallorca karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Mallorca, 21. dakikada Dani Rodriguez'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı 50. dakikada Oihan Sancet'in golüyle beraberliği yakalayan Athletic Bilbao, rakibine nazaran hücumda daha etkili olsa da son vuruşlarda başarılı olamayınca karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erip uzatmalara geçildi.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken kupanın sahibi penaltı atışlarıyla belli oldu.

Athletic Bilbao penaltılar sonunda kupaya uzandı

Penaltılarda rakibine karşı 4-2'lik üstünlük elde eden Athletic Bilbao, maç sonunda 5-3'lük skorla kupayı 40 yıl sonra yeniden müzesine götürdü.

Athletic Bilbao, 1903 yılında ilk kazanan takım unvanını elde ettiği Kral Kupası'nı en çok müzesine götüren ikinci kulüp olsa da en son 1983-1984 sezonunda kupayı kaldırmıştı.

Tarihinde sadece bir kez (2002-2003 sezonunda) Kral Kupası'nı kazanan Mallorca ise 4. finalini oynadı.

Kral 6. Felipe'nin elinden kupayı alan Athletic Bilbao, kulüp tarihinde 24. kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü.

Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan takım Barcelona'yı Athletic Bilbao ve Real Madrid (20) izliyor.