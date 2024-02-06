İspanya'da skandal olay: Taraftar taç kullanan futbolcuyu taciz etti

ensonhaber.com

İspanya'da La Liga'da oynanan Rayo Vallecona-Sevilla karşılaşmasında, Sevilla forması giyen Lucas Ocampos’a yapılan hareket gündem oldu.

Ocampos'un taç kullanmak için sahanın kenar çizgisine geldiği anlarda arkasında bulunan taraftarlardan birinin, işaret parmağını uzatarak kalçasının ortasına dokunduğu görüldü.

Ocampos kırmızı kart görmemek için fiziksel tepki vermedi

Ocampos'un şaşkınlığı ve sonrasında verdiği tepki ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Arjantin Milli Takımı oyuncusu Ocampos, hareketi fark edince hemen arkasını dönüp, taraftarı çok sert sözlerle uyardı ve yaşananları maçın hakemi Hernández Maeso'ya da anlattı.

"Umarım tekrarlanmaz"

Maçtan sonra bir İspanyol televizyonuna konuşan Lucas Ocampos, olayları şöyle yorumladı:

Umarım LaLiga tıpkı ırkçılık meselesinde olduğu gibi bunu da ciddiye alır. Rayo taraftarlarının hepsinin onun gibi olduğunu düşünmüyorum, genellikle bize her zaman saygılı davranırlar. Maalesef dışarıda her zaman bir aptal vardır. Umarım gereken önlemler alınır. Eğer tepki verseydim, biliyordum ki sezon benim için biterdi. Umarım bu olay başka maçlarda yaşanmaz çünkü eğer bu olay kadın futbolunda yaşanırsa neler olabileceğini hepimiz biliyoruz.