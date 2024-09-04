İspanya'da teknik direktör krizi yaşanıyor İspanya 1. ve 2. futbol liginde bazı teknik direktörlerin görevdeyken veya görevden alındıktan sonra kulüplerinden paralarını alamamaları kriz başlattı.

AA

İspanya futbolundaki teknik direktörler, yılda bir kez yaptıkları toplantılarını Madrid'de gerçekleştirdi.

Toplantının öncelikli konusunu, kulüplerinden ödemelerini alamayan teknik direktörler oluşturdu.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN DAYANIŞMA GÖSTERİLİYOR

Tüm teknik direktörlerin, dayanışma gösterdiği sorunun çözümü için İspanya 1. ve 2. liglerinde mücadele eden kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu ile yarın bir toplantı yapılacağı bildirildi.

İspanyol basınında, "ödemelerle ilgili sorunların çözülmemesi halinde teknik direktörlerin greve gitmekle tehdit edeceği ve bunun İspanyol futbolunda bir ilk olduğu" yazıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLER TAZMİNAT ALAMADI

Teknik direktörlerden Quique Setien'in bir dönem (2019-2020) Barcelona'yı çalıştırdıktan sonra görevden alınmasının ardından tazminatının tamamını halen alamadığı bilinirken, Alvaro Cervera da Ocak 2022'de Cadiz'den ayrıldıktan sonra tazminatını alırken uzun süre sorunlar yaşamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)