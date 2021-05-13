İspanya'da tribünlere dönüş başlıyor

İspanya'da sezon seyircili maçlarla sona erecek. Spor Bakanı Jose Manuel Uribes, hafta sonundan itibaren tribüne dönüşün başlayacağını açıkladı.

İspanya'daki normale dönüş protokolündeki ilk adıma göre; her 100 bin kişide 50'den az vakaya rastlanan şehirlerde stadyumlar açılacak. Kulüpler tribünlere yüzde 30 kapasiteyle seyirci alabilecek.

Uygulamanın cumartesi günü hayata geçmesinin ardından La Liga'da sezonun son iki haftasında taraftarlar takımlarına kavuşacak.

TARAFTAR EN SON MART 2020’DE GİDEBİLMİŞTİ

Bir yılı aşkın süredir tribünlerden uzak kalan İspanyol futbolseverler, son olarak Mart 2020'de stadyumlara gidebilmişti.

İspanya, Covid-19'dan dolayı yaklaşık 7 aydır uyguladığı serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.