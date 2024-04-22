İspanya'da VAR krizi: Barcelona, El Clasico'nun tekrarını istiyor Barcelona Başkanı Joan Laporta, Real Madrid maçında tartışma konusu olan Lamine Yamal pozisyonuyla ilgili açıklama yaptı. Laporta, "Topun çizgiyi geçtiğini ispatlarsak maçın tekrarı için başvuracağız" dedi.

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Real Madrid'e 3-2 mağlup olan Barcelona, maçtaki hakem kararlarına tepki göstermeye devam ediyor.

Katalan devinin başkanı, Lamine Yamal'ın şutunda Lunin'in çizgi üzerinden çıkardığı topta hakemin oyunu devam ettirdiği pozisyon için açıklama yaptı.

"Tekrarı için başvuracağız"

Joan Laporta yaptığı açıklamada, "VAR Real Madrid maçında kötü yönetildi. Lamine Yamal'ın pozisyonunda topun çizgiden geçtiğini tespit edersek maçın tekrarı için başvuru yapacağız." dedi.

"VAR kayıtları açıklansın"

VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini savunan Laporta, "LaLiga'dan sayılmayan gol ile ilgili maçın tüm görüntülerini istiyoruz. Ayrıca VAR konuşmalarını da açıklamaları gerekiyor. Bu golümüz geçerliyse maçın yeniden oynatılması lazım." ifadelerini kullandı.

Ter Stegen de tepki gösterdi

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Katalan devinin kalecisi Marc-Andre ter Stegen de pozisyon ile ilgili, "Futbol dünyasının bir ayıbı. Bu seviyede gol çizgisi teknolojisinin olmaması futbol adına utanç verici. Futbolda çok büyük paralar dönüyor ama bugün gördük ki yanlış yerlere harcanıyor." şeklinde konuştu.