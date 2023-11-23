İspanyol basını: Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmadığına pişman oldu Fenerbahçe'den rekor transfer ücretiyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in psikolojik olarak sorun yaşadığı iddia edildi. İspanyol basını, oyuncunun "Keşke eski takımımda kalsaydım" dediğini öne sürdü.

ensonhaber.com

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in, İspanya'daki ilk günlerinde çok zorluk çektiği öne sürüldü.

Defensa Central'in haberine göre; Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklara rağmen Real Madrid'deki en üzücü günlerini Real Madrid'in Los Angeles kampında yaşadı.

Psikolojik olarak sorun yaşıyor

Real Madrid'e transfer olmanın baskısının yanı sıra kampta yaşadığı sakatlık ve dil bariyeri sebebiyle fazla iletişim kuramaması, Arda'nın psikolojik olarak sorun yaşamasına yol açtı.

İlk antrenmanlarda gösterdiği performansla herkesi büyüleyen Arda Güler'in, antrenmandan sonra dinlenmeye geçtiğinde sorun yaşamaya başladığı yazıldı.

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"Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

Real Madridli oyuncuların da Arda'nın yaşadığı sorunların farkında olduğu ve en başından beri ona yardımcı olduğu belirtilirken, genç oyuncunun zaman zaman 'Keşke çok sevdiğim Fenerbahçe'de kalsaydım' fikrine kapıldığı ifade edildi.

Tüm bunlara rağmen zaman geçtikçe Arda'nın, soyunma odasında arkadaş edinmeye başladığı ve yavaş yavaş ülkeye ve İspanyolcaya alıştığı belirtildi.

Real Madrid cephesinde ise yaşanan tüm sakatlıklara ve şanssızlıklara rağmen Arda'ya olan güvenin sarsılmadığı ve benzer sorunlar yaşayan Fede Valverde gibi Arda'nın da kulübe büyük katkı sağlayacağına inanıldığı yazıldı.