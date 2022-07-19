İspanyol basını: Ronaldo penisine botoks yaptırdı

Transfer söylentileriyle günlerdir gündemi meşgul eden Cristiano Ronaldo için bugün farklı bir konu ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun penisine botoks yaptırdığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun kulüp yönetiminin işleyişinden memnun olmadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği için takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti.

Dünyaca ünlü futbolcu, bu kez çok farklı bir olayla dünya gündemine damgasını vurdu.

Dış görünüşüne oldukça dikkat eden, bunun için özel egzersiz ve diyet programlarıyla çalışan Portekizli yıldızın vücudunda birçok estetik müdahale bulunduğu biliniyordu.

Daha önce yüzüne de çeşitli operasyonlar uygulanan dünyaca ünlü futbolcu için ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

Penisini büyüttü

İspanyol basınından MARCA’nın haberine göre; ünlü model Georgina Rodriguez ile birlikteliğini sürdüren Cristiano Ronaldo'nun penisine botoks yapıldı.

Haberde bu hamlenin nedeni olarak ise penis kalınlığını iki ya da üç santimetre artırmak olduğu gösterildi. Bu operasyonun iki yıl boyunca kalıcı olduğu ve dikiş gerektirmediği belirtilirken, işe yaramasının garanti olmadığı ifade edildi.

Öte yandan birçok yetişkin film yıldızının da cinsel organlarını büyük göstermek için bu yöntemi kullandığı aktarıldı.