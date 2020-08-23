İspanyol basını: Suarez gidiyor, Beek geliyor

Bayern Münih'e 8-2 yenilerek tarihi bir hezimet alan Barcelona'da sular durulmuyor. Mundo Deportivo, Katalan ekibinin Suarez ile yollarını ayıracağını yazdı.

Teknik direktörlüğe Ronald Koeman'ı getiren ve yeni bir kadro yapılanmasına gitmeyi hedefleyen Barcelona, takımdan ayrılması gündemde olan Luis Suarez için yeni bir formül üretti.

KOEMAN, BEEK'İ İSTEDİ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, orta sahanın dinamizmini artıracak bir takviye isteyen Ronald Koeman, Ajax forması giyen Donny van de Beek'i kadrosunda görmek istiyor. Frenkie de Jong ile birlikte orta saha kurgusunda planlanan oyuncunun transferi için Luis Suarez takasta kullanılacak.

SUAREZ TAKASTA KULLANILACAK

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Barcelona, piyasa değeri 50 milyon euro civarında olan Van de Beek için bonservis ödemek istemiyor. Katalan devi, Ajax'ın ilgilendiği Luis Suarez'i takasta kullanıp gözden çıkardığı Uruguaylı golcünün yanı sıra 20 milyon euro ücret ödeyerek transferi bitirmek istiyor.

Eski golcüsünü kadrosuna katmak isteyen Ajax, Luis Suarez'i ikna ederse Barcelona ile Hollanda ekibi arasındaki transfer mutlu sonla tamamlanacak.

Adı daha önce Real Madrid'le de anılan 23 yaşındaki Donny van de Beek geçen sezon Ajax formasıyla 37 maça çıkıp 10 gol ve 10 asistle oynadı.