İspanyol basınından Falcao'ya övgü

Rayo Vallecano ile çıktığı iki maçta iki gol atan Radamel Falcao, İspanyol basınında gündem oldu.

Galatasaray'daki iki sezonluk macerası hayal kırıklığı ile sona eren ve İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Radamel Falcao, ikinci maçında da gol atmayı başardı.

Radamel Falcao, Vallecano formasıyla 44 dakikaya iki gol sığdırırken; Vallecano bu galibiyetle puanını 10 yaptı. Athletic Bilbao ise 9 puanda kaldı.

“GALATASARAY’LA DALGA GEÇİYORLAR”

Falcao'nun La Liga'daki yükselen performansı, İspanya'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Gol Coracol, yaptığı haberin manşetinde "Falcao'nun gitmesine izin verdiği için Galatasaray ile dalga geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 44 maçta 21 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılılarda oynadığı maçlarda istenilen performansı gösterememiş ve sık sık sakatlanmasıyla da taraftarın tepkisini toplamıştı.