İspanyol Futbol Federasyonu Başkanı, kadın futbolcuyu dudağından öptü FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya'nın İngiltere'yi 1-0 yenerek şampiyon olduğu final maçının ardından düzenlenen seremonide İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi tepki çekti.

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ensonhaber.com

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası final karşılaşmasında İspanya, İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Kupa seremonisinde yaşanan bir olay ise kutlamaların önünde geçti.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, madalya töreni sırasında milli takım oyuncularından birini dudaktan öptü. 33 yaşındaki Hermoso, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında bu durumun hoşuna gitmediğini açıkladı.

"Bundan hoşlanmadım"

Ayrıca İspanyol televizyonuna konuşan Jenni Hermoso, başkanın kendisini dudağından öpmesi hakkında şöyle konuştu:

Evet, bundan hoşlanmadım. Biz şampiyon olduk ve kabul edeceğim tek şey bu.

Savunması daha da skandal

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in seremonide Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi, İspanya'da gündem oldu. İspanyollar olayı "cinsel saldırı" olarak nitelendirdi.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ise, "Bu sadece küçük bir sevgi gösterisi" diyerek, kendisine öfkelenenlere atıfta bulunarak "aptallığı" dikkate almayacağını söyledi.

Daha önce de adı skandallara karıştı

Luis Rubiales, 2022'de federasyon parasıyla seks partisi düzenlemekle de suçlanmıştı. Federasyon ise konuyla ilgili yaptığı savunmada iddiaları reddetmişti

Söz konusu iddianın kanıtlanmadığını ve bu nedenle asılsız olduğunu belirtmişti.