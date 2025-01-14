İspanyol futbolcu Kike Salas, bahis oyunlarında hile yapmaktan suçlu bulundu

AA & Ensonhaber

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Kike Salas’ın geçtiğimiz sezon bazı maçlarda kasıtlı olarak sarı kart gördüğü ve bu eylemleriyle futbol bahislerinde haksız kazanç sağlamak için iki arkadaşıyla iş birliği yaptığı iddia edildi.

9 MAÇTA 7 SARI KART

Salas’ın geçen sezon 9 maçta 7 sarı kart aldığı, suçlamaların ise yalnızca sezonun sonundaki karşılaşmalarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. İddialar, genç futbolcunun bazı maçlarda bilinçli olarak sarı kart gördüğünü ve bu durumun bahis oyunlarından yasa dışı kazanç elde etmek amacıyla planlandığını öne sürüyor.

İFADESİ ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, bugün Sevilla kentinde gözaltına alınan Salas’ın ifadesinin alındığı ve ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Ancak Sevilla Kulübü ve Kike Salas, bu iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İtalya'nın Lazio kulübünün transfer radarında olduğu konuşulan 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz aralık ayında Sevilla ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmıştı. Gelişmeler, Salas’ın geleceği üzerindeki belirsizliği artırırken futbol dünyasının da dikkatini çekmiş durumda.