İspanyol gazeteciden olay sözler: Maçta bu yeteneği bir dakika bile göremiyoruz

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İspanya La Liga'nın 28. haftasında Pazar akşamı sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek olan lider Real Madrid'de bu maçın hazırlıkları sürüyor.
Eflatun-beyazlılarda bu maçın çalışmaları sürerken, Arda Güler yine adından söz ettiriyor.
İspanyol gazeteci Nacho Lozano'nun Real Madrid idmanından paylaştığı genç yıldızın videosu çokça paylaşım ve beğeni aldı.
"Benim için çok zor"
Real Madrid'i yakından takip eden Lozano, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoyu "Arda'nın idmanda yaptıklarının her detayını görüp, maçta bir dakika bile görememek benim için çok zor." notunu düşerek paylaştı.
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