İsrail'e futboldan men talebi! 12 ülkeden destek var

İsrail'in, son olarak 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik saldırılarına karşın halen uluslararası spor organizasyonlarında yer almasına, Batı Asya Futbol Federasyonu'ndan (WAAF) tepki geldi.
Ürdün Futbol Federasyonu ve WAAF'a başkanlık eden Prens Bin El Hüseyin, 'Gazze'de süren savaş sebebiyle İsrail'in futbol organizasyonlarından men edilmesi' isteğini içeren mektubu, 211 ulusal futbol federasyonuna ve UEFA dahil altı bölgesel konfederasyona iletti.
Çağrıya; Filistin, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke destek verdi. SkyNews'te yer alan habere göre Prens Bin El Hüseyin'in 211 ülke ve tüm futbol federasyonlarına ilettiği mektubu özetle şöyle:
Saldırı sonlanana dek
WAAF'ın tüm üyeleri olarak FIFA'yı; federasyonları ve üye derneklerini, Filistin'de işlenen zulümlere ve savaş suçlarına karşı kararlı bir duruş sergilemek için bize destek olmaya çağırıyoruz. Gazze'de spor insanları da dahil olmak üzere sivillerin öldürülmesini, futbol altyapısının tahrip edilmesini kınayarak bu saldırganlık sona erene dek İsrail'in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden izole edilmesi için bir aradayız.
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