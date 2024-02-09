İsrail'e futboldan men talebi! 12 ülkeden destek var Ürdün ve Batı Asya Futbol Federasyonları'na başkanlık eden Prens Bin Ali El Hüseyin, “Gazze'deki kıyım sonlanana dek İsrail, uluslararası tüm futbol organizasyonlarından izole edilmelidir” dedi. Bu çağrıya 12 ülkeden destek geldi.

ensonhaber.com

İsrail'in, son olarak 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik saldırılarına karşın halen uluslararası spor organizasyonlarında yer almasına, Batı Asya Futbol Federasyonu'ndan (WAAF) tepki geldi.

Ürdün Futbol Federasyonu ve WAAF'a başkanlık eden Prens Bin El Hüseyin, 'Gazze'de süren savaş sebebiyle İsrail'in futbol organizasyonlarından men edilmesi' isteğini içeren mektubu, 211 ulusal futbol federasyonuna ve UEFA dahil altı bölgesel konfederasyona iletti.

Çağrıya; Filistin, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke destek verdi. SkyNews'te yer alan habere göre Prens Bin El Hüseyin'in 211 ülke ve tüm futbol federasyonlarına ilettiği mektubu özetle şöyle:

Saldırı sonlanana dek