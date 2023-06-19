Issa Diop, eski eşini tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı

Futbol kariyerini İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da sürdüren Senegal asıllı Fransız futbolcu Issa Diop, Toulouse kentinde gözaltına alındı.
Diop'un gözaltına alınma nedeninin ise eski eşini öldürmekle tehdit etmesi olarak belirtildi.
Yoğun bir tartışma yaşandı
Bölgesel haber kaynağı La Depeche du Midi'ye göre şu anda Toulouse'da polis gözetiminde.
Habere göre, Diop pazar akşamı saat 8 civarında Toulouse'daki Pullman Otel'de yakalandı. Fransız medyası, Diop ve 29 yaşındaki partnerinin şu anda bir boşanma sürecinde olduklarını ve bu durumun çift arasında yoğun tartışmalara yol açtığını belirtti.
Eşini ölümle tehdit etti
Diop'un eski partnerinin, yıldız futbolcunun ödemeyi reddettiği büyük miktarlarda para talep ettiği iddia ediliyor.
İlişkinin kötüleşmesiyle birlikte, Diop'un 'senden kesin olarak kurtulacağım' sözleriyle eşine ölüm tehdidi yaptığı iddia edildi. La Depeche du Midi'ye göre geçtiğimiz hafta Diop'a karşı şikayetler dosyalandı.