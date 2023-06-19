Issa Diop, eski eşini tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı Premier Lig takımı Fulham'da forma giyen Issa Diop, eski eşini tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Diop'un kendisinden yüksek bir miktarda nafaka isteyen eski eşini öldürmekle tehdit ettiği iddia ediliyor.

Futbol kariyerini İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da sürdüren Senegal asıllı Fransız futbolcu Issa Diop, Toulouse kentinde gözaltına alındı.

Diop'un gözaltına alınma nedeninin ise eski eşini öldürmekle tehdit etmesi olarak belirtildi.

Yoğun bir tartışma yaşandı

Bölgesel haber kaynağı La Depeche du Midi'ye göre şu anda Toulouse'da polis gözetiminde.

Habere göre, Diop pazar akşamı saat 8 civarında Toulouse'daki Pullman Otel'de yakalandı. Fransız medyası, Diop ve 29 yaşındaki partnerinin şu anda bir boşanma sürecinde olduklarını ve bu durumun çift arasında yoğun tartışmalara yol açtığını belirtti.

Eşini ölümle tehdit etti

Diop'un eski partnerinin, yıldız futbolcunun ödemeyi reddettiği büyük miktarlarda para talep ettiği iddia ediliyor.

İlişkinin kötüleşmesiyle birlikte, Diop'un 'senden kesin olarak kurtulacağım' sözleriyle eşine ölüm tehdidi yaptığı iddia edildi. La Depeche du Midi'ye göre geçtiğimiz hafta Diop'a karşı şikayetler dosyalandı.