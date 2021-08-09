İsviçre'nin yeni teknik direktörü Murat Yakın

İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Vladimir Petkovic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Murat Yakın getirildi.

Son olarak Avrupa Şampiyonası'nda adından söz ettiren İsviçre Milli Takımı, eski milli futbolcusu olan Türk asıllı Murat Yakın ile anlaştığını açıkladı.

Vladimir Petkovic'in, Fransız ekibi Bordeoux ile anlaşmasının ardından koltuğu kimin alacağı merak konusuydu. Murat Yakın'ın yardımcılığını, kendisi gibi antrenör olan kardeşi Hakan Yakın'ın yapacağı öğrenildi.

MURAT YAKIN'IN KARİYERİ

Futbolculuk döneminde 1998-2000 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Türk asıllı İsviçreli çalıştırıcı Murat Yakın; Thun, Basel, Spartak Moskova, Grasshoppers, Sion ve Schaffhausen gibi ekiplerin teknik direktörlüğünü yapmıştı.