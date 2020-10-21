İtalya basını: Hakan Çalhanoğlu 10 gün yok

Milan'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Celtic maçından önce yapılan idmanda sakatlık geçiren Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Serie A'ya iyi başlayan ve 4'te 4'le giden Milan'ın en önemli silahlarından biri olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Celtic karşılaşması öncesi yapılan idmanda sakatlandı.

7-10 GÜN SAHALARDAN UZAK

Sky Italia, ayak bileğinden sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 7-10 gün sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

Celtic maçında forma giyemeyecek olan Hakan, ligde Roma ve Udinese maçlarını da kaçıracak. Hakan'ın Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçında da forma giymesi beklenmiyor.