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- İtalya basını: Hakan Çalhanoğlu 10 gün yok
İtalya basını: Hakan Çalhanoğlu 10 gün yok
Milan'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Celtic maçından önce yapılan idmanda sakatlık geçiren Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.
- Haber Merkezi
- 21.10.2020 - 16:27
Serie A'ya iyi başlayan ve 4'te 4'le giden Milan'ın en önemli silahlarından biri olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Celtic karşılaşması öncesi yapılan idmanda sakatlandı.
7-10 GÜN SAHALARDAN UZAK
Sky Italia, ayak bileğinden sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 7-10 gün sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.
Celtic maçında forma giyemeyecek olan Hakan, ligde Roma ve Udinese maçlarını da kaçıracak. Hakan'ın Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçında da forma giymesi beklenmiyor.