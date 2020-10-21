Dolar
7.838
-0.3546%
Euro
9.2957
-0.044%
Altın
1925.01
0.9878%
Borsa
1210.27
-0.0115%
G. Altın
485.052
0.5824%
Bitcoin
97861.37
4.2175%
EXEN Coin
10.92
-5.36%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    İtalya basını: Hakan Çalhanoğlu 10 gün yok

    Milan'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Celtic maçından önce yapılan idmanda sakatlık geçiren Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 16:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İtalya basını: Hakan Çalhanoğlu 10 gün yok

    Serie A'ya iyi başlayan ve 4'te 4'le giden Milan'ın en önemli silahlarından biri olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Celtic karşılaşması öncesi yapılan idmanda sakatlandı.

    7-10 GÜN SAHALARDAN UZAK

    Sky Italia, ayak bileğinden sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 7-10 gün sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

    Celtic maçında forma giyemeyecek olan Hakan, ligde Roma ve Udinese maçlarını da kaçıracak. Hakan'ın Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçında da forma giymesi beklenmiyor.

    İtalya basını: Hakan Çalhanoğlu 10 gün yok #1

    Görüş Bildir