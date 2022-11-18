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    İtalya, EURO 2032'ye aday oldu

    İtalya, 2032 Avrupa Şampiyonası'nı ev düzenlemek için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu.
    • 18.11.2022 - 14:55
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    İtalya, EURO 2032'ye aday oldu

    İtalya Futbol Federasyonu, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği için UEFA'ya adaylık dosyasını verdi.

    Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, EURO 2032'de ev sahibi olmak için İtalya'nın ön teklif dosyasının aktarım sürecinin başarılı şekilde tamamlandığı belirtildi.

    11 şehir belirlendi

    İtalya'nın ön teklif dosyasında; Roma, Milano, Torino, Verona, Cenova, Bolonya, Floransa, Napoli, Bari, Cagliari ve Palermo olmak üzere 11 şehrin yer aldığı ifade edilen açıklamada, adaylık için gerekli nihai teklif dosyasının hazırlıklarının, 10 aday şehrin kesinleştirilip UEFA'ya sunulacağı 12 Nisan 2023 tarihine kadar süreceği kaydedildi.

    İtalya, EURO 2032 ye aday oldu #1

    UEFA, 2023 yılında ev sahipliği yapacak ülkeyi açıklayacak

    FIGC açıklamasında, UEFA İcra Komitesi'nin Eylül-Ekim 2023 döneminde, ev sahipliği yapacak ülkeyi açıklayacağı bildirildi.

    İtalya, EURO 2032 ye aday oldu #2

    "Türkiye'nin statları var, bizim ise projelerimiz ve fikirlerimiz var"

    FIGC Başkanı Gabriele Gravina, 7 Kasım'da Milano'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Türkiye'nin halihazırda yeni statlara sahip olduğuna işaret ederek, "2032'de çağa ayak uydurmamızı sağlayacak yapıları şimdiden projelendirmek zorunda olduğumuz için buna uygun yasal mevzuatlar gerekecek.

    Rakibimizin (Türkiye) statları var, bizim ise projelerimiz ve fikirlerimiz var. Onların 2022 tarihli tesisleri var. Biz ise 2032 tarihli yapılara sahip olmalıyız ki seçimi yapacak olanları, adaylığımız konusunda zorlayabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

    İtalya, EURO 2032 ye aday oldu #3


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