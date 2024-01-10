İtalya Kupası'nda Lazio ezeli rakibi Roma'yı eledi
ensonhaber.com

İtalya Kupası'nın çeyrek finali dev bir maça sahne oldu. Derbi mücadelesinde Lazio ile Roma karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico'da oynanan derbiyi Lazio, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 51. dakikada penaltıdan Mattia Zaccagni kaydetti.

Lazio, yarı finale yükseldi

Lazio'da Pedro 90+6. dakikada, Roma'da Sardar Azmoun 90+10. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Lazio İtalya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.