İtalya Kupası'nın sahibi Inter

İtalya Kupası final mücadelesinde Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Normal süresi Hakan Çalhanoğlu'nun son golüyle 2-2 tamamlanan mücadeleyi Mavi-siyahlılar 4-2 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

İtalya Sere A'da şampiyonluk yarışı devam ederken diğer yandan Juventus ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya Kupası final mücadelesi için karşı karşıya geldi.

Inter 6. dakikada Barella'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı mavi-siyahlılar 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya ise Juventus iyi başladı. Siyah-beyazlılar adına Alex Sandro, 50. dakikada kaleci Handanovic'in hatasından faydalanarak topu ağlarla buluşturdu skoru 1-1'e getirdi.

Juventus 2-1 öne geçti

İki dakika sonra Juventus'un ikinci golü geldi. Ani gelişen atakta Dybala, topu defansın arkasına gönderdi.

Topla ceza sahasına giren Vlahovic, D'Ambrosio'yu şık bir çalımla ekarte etti ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti.

Handanovic'in yüzünden seken topu tamamlayan Vlahovic, takımının ikinci golünü kaydetti ve skor tabelası 2-1'i gösterdi.





Hakan'ın golüyle uzatmalara

80.'de kazanılan penaltı atışını Hakan Çalhanoğlu, kullandı. Milli futbolcunun klas vuruşu 90 tabir edilen yerden ağlarla buluştu ve Inter 2-2'yi yakaladı. Normal süre bu skorla tamamlandı.

Inter'den 2 gol art arda

Uzatma dakikalarının ilk yarısında Inter fişi çekti. Ivan Perisic 99. dakikada penaltıdan attığı golle takımını bir kez daha öne geçirirken Hırvat kanat oyuncusu 102. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Teknik direktöre kırmızı kart

Bu golden sonra Juventus teknik direktörü Max Allegri, yedek kulübesinde yaşananlar sebebi ile direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Kupa 8. kez Inter'in

Juventus'u 4-2 mağlup eden Inter, İtalya Kupası'nın sahibi oldu. En son 2011'de bu kupayı kaldıran Milano ekibi, tarihindeki 8. İtalya Kupası'nı kazandı. Rakip Juventus'un ise müzesinde 14 kupası bulunuyor.