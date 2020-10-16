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    İtalya Sağlık Bakanı Spadafora: Ronaldo virüs protokolünü ihlal etti

    İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora uçak ambulans ile Portekiz'den İtalya'ya giden Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs protokolünü bozduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 16:33
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    İtalya Sağlık Bakanı Spadafora: Ronaldo virüs protokolünü ihlal etti

    Koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz gün Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla İtalya'nın Torino kentine gitti.

    Ronaldo'nun bulaşıcı virüsle seyahat etmesinin doğru olup olmadığı tartışma yarattı.

    İtalya Sağlık Bakanı Spadafora: Ronaldo virüs protokolünü ihlal etti #1

    "RONALDO PROTOKOLÜ İHLAL ETTİ"

    Konuyla ilgili konuşan İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, yıldız futbolcunun seyahatinin koronavirüs protokolüne aykırı olduğunu belirtti.

    Rai Radyosu'na konuşan Spadafora: "Sağlık otoritelerinin izni olmadan protokolü ihlal ettiğini düşünüyorum." dedi.

    Sağlık Genel Müdürü ise 35 yaşındaki futbolcunun koronavirüsü olan ve ikamet ettiği ülkeye geri dönmek isteyen herkes gibi muamele gördüğünü söyledi.

    İtalya Sağlık Bakanı Spadafora: Ronaldo virüs protokolünü ihlal etti #2

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