İtalya Senatosu Başkanı: Hile yapmayan tek takım Inter İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa, Inter'in Serie A'yı kazanması sonrası çok konuşulan açıklamalar yaptı.

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İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa, Inter'in şampiyonluğu sonrası çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Açıklamaları gündem yaratan La Russa, "Inter'in şampiyonluğu beni çok mutlu etti çok. Serie A'da hile yapmadan şampiyon olan tek takım Inter'dir! Bu beni çok gururlandırıyor." dedi.

Sicilyalı politikacı, Inter'in ezeli rakibi Milan'ı da tiye aldı. La Russa, "Milanlılar, federasyona bir teklifte bulunmuşlar. Ligde çok fazla maç var diye iki maçı kaldırmayı istemişler, Inter ile oynadıkları maçları..." diyerek espri yaptı.

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