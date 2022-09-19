İtalya Serie A'da 67 yıl sonra ilk

İtalya Serie A'da 67 yıl sonra Juventus, Inter, Milan ve Roma aynı gün maç kaybetti.

İtalya Serie A'da Juventus, Inter, Milan ve Roma son hafta maçlarını kaybetti.

4 dev takımda aynı gün içinde yenildi

Milan sahasında Napoli'ye 2-1, Roma sahasında Atalanta'ya 1-0, Juventus deplasmanda Monza'ya 1-0 ve Inter deplasmanda Udinese'ye 3-1 kaybetti.

Bu sonuçlarla birlikte 4 dev takım, 67 yıl sonra ilk kez aynı gün maç kaybetmiş oldu.

Serie A'da rekabet yüksek seviyede

Bu dört takım, en son 13 Şubat 1955'te aynı gün mağlup olmuşlardı. Serie A'da son hafta sonrasında tablo birbirine yaklaştı. Lider Napoli ile 7. sıradaki Inter'in arasında sadece 5 puan bulunuyor.