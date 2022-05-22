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    İtalya Serie A'da Milan, 11 yıl sonra şampiyon

    İtalya Serie A'da Milan, 11 yıl sonra şampiyon

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 38. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
    • 22.05.2022 - 22:22
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 22:34
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    Serie A'nın 2021-2022 sezonunda şampiyonluk düğümü, 38. haftada çözüldü. Ligin son haftasında lider Milan, Sassuolo ile deplasmanda karşılaşırken, liderin en yakın takipçisi Inter de sahasında Sampdoria'yı ağırladı.

    Mert ve Kaan 90 dakika oynadı, Milan ilk yarı 3 gol attı

    AA'nın haberine göre; Milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın Sassuolo'da ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydiği maçta konuk Milan, 17 ile 32. dakikada Olivier Giroud ve 36. dakikada Frank Kessie'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

    İtalya Serie A da Milan, 11 yıl sonra şampiyon #1

    11 yıl sonra şampiyon oldular

    Müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Milan, Sassuolo'yu 3-0 yenerek, ligde puanını 86 yaptı ve 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Kırmızı-siyahlı takım, Serie A'da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.

    İtalya Serie A da Milan, 11 yıl sonra şampiyon #2

    Milan'ın 19. lig şampiyonluğu

    Milan, Serie A'daki şampiyonluk sayısını da 19'a çıkartarak, geçen yıl kendisini geçen ezeli rakibi Inter'i yakaladı. Serie A'da halen en çok şampiyonluğu bulunan takım ise 36 kezle Juventus.

    İtalya Serie A da Milan, 11 yıl sonra şampiyon #3

    Ezeli rakiplerden kutlama mesajları

    Milan'ın Sassuolo'yu yenerek şampiyon olmasının ardından kırmızı-siyahlı taraftarlar, 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı.

    Bu arada, Milan'ın şampiyonluğunu ezeli rakipleri Inter ve Juventus da Twitter mesajlarıyla kutladı.

    İtalya Serie A da Milan, 11 yıl sonra şampiyon #4

    "Güzel bir mücadeleydi, seneye görüşürüz"

    Inter, paylaşımında "Tebrikler Milan. Bu sezon çok güzel bir mücadele oldu. Gelecek yıl görüşürüz." ifadelerini kullanırken, Juventus da "Serie A'daki 2021-2022 sezonu zaferinden ötürü tebrikler Milan." açıklamasında bulundu.

    İtalya Serie A da Milan, 11 yıl sonra şampiyon #5

    İbrahimovic, Milan ile 2. şampiyonluğu yaşadı

    Bu arada, Milan'ın Serie A'da son şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda kadroda olan İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da ligde oynadığı 26 maçta 8 golle takımına katkıda bulunarak tarihe geçti. Sassuolo maçında yedek soyunan 40 yaşındaki golcü, 72. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil oldu. İbrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla 2. kez Serie A şampiyonluğu sevinci yaşadı.

    İtalya Serie A da Milan, 11 yıl sonra şampiyon #6

    Milan kazanınca Inter'e galibiyet yetmedi

    Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kadrosunda yer aldığı Inter, Milano'daki San Siro Stadı'nda Sampdoria ile karşılaştı.

    Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydiği müsabakada Inter, rakibini 49. dakikada Ivan Perisic, 55 ve 57. dakikada Joaquin Correa'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

    İtalya Serie A da Milan, 11 yıl sonra şampiyon #7

    Inter ikinci, Napoli üçüncü oldu

    Inter maçını kazanmasına karşın, lider Milan'ın da Sassuolo'yu 3-0 yenmesi nedeniyle ligi 84 puanla 2. sırada tamamladı.

    Serie A'da bu sezonun iddialı ekiplerinden olan Napoli de Spezia'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek, ligi 79 puanla 3. sırada bitirdi.

    İtalya Serie A da Milan, 11 yıl sonra şampiyon #8

    İtalya Serie A da Milan, 11 yıl sonra şampiyon #9

    İtalya Serie A da Milan, 11 yıl sonra şampiyon #10

    İtalya Serie A da Milan, 11 yıl sonra şampiyon #11

    İtalya Serie A da Milan, 11 yıl sonra şampiyon #12


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