İtalya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

A Milli Takımımız EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile karşılaşacak. Roma'da oynanacak olan mücadele öncesi eksiğimiz bulunmuyor.

A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınanacak.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte, İtalya karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

İtalya'da ise tedavisi süren, orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin ilk 11'de olması beklenmezken yıldız ismin yedekler arasında olma ihtimali bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Insigne, Immobile

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz