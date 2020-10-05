İtalya'da Juventus-Napoli maçına koronavirüs engeli

Napoli takımındaki koronavirüs vakaları nedeniyle, yerel sağlık makamları mavi-beyazlı ekibin Juventus deplasmanına gitmesine izin vermedi.

Napoli'de 2'si oyuncu, 1'i de teknik heyetten 3 kişide Kovid-19 çıkması ve bu gerekçeyle yerel sağlık makamlarının takımın deplasmana gidişine izin vermemesi nedeniyle mavi-beyazlı ekip, bu akşam Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanacak maça çıkamadı.

Maça çıkacağını daha önce açıklayan ev sahibi Juventus ve hakem üçlüsü, karşılaşmanın başlama saati 20.45'te (TSİ 21.45) stattaki yerini aldı.

NAPOLİ HÜKMEN YENİK SAYILACAK

Kurallar gereği ilk yarının son anına kadar rakip takımın sahaya çıkması beklendi. Torino'ya gidemeyen Napoli takımı sahaya çıkamadı. İlk yarının bittiği anla beraber hakem Daniele Doveri, maçı tatil etti.

Kurallar gereği maça çıkmayan Napoli'nin 3-0 hükmen yenik sayılması bekleniyor.

Karşılaşmanın başlama saatinden önce statta yerini alan Juventus Başkanı Andrea Agnelli, yaptığı açıklamada, "Maç öncesi (Napoli Başkanı) Aurelio De Laurentiis beni aradı ve maçın ertelenmesini talep etti. Kurallarımız gayet açık. Biz kurallar doğrultusunda sahada yerimizi aldık. Ona Juventus'un kurallara uyduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.