Dolar
8.0872
1.5074%
Euro
9.5554
1.1239%
Altın
1903
0.0578%
Borsa
1144.45
-3.8786%
G. Altın
495.425
1.6875%
Bitcoin
105268.4
2.2196%
EXEN Coin
10.90
-1.30%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    İtalya'da stadyumlar yeniden kapanıyor

    İtalya'da artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından alınan yeni önlemler kapsamında maçlara seyirci alımı yeniden duruyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 17:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İtalya'da stadyumlar yeniden kapanıyor

    İtalya'da stadyumlara seyirci girişine yeniden yasak geldi.

    YENİ ÖNLEMLER

    Ülkede koronavirüs vakalarının artışa geçmesi nedeniyle hükümet en az bir ay geçerli olmak üzere yeni önlemler aldı.

    Alınan önlemler kapsamında stadyumlara seyirci girişi yeniden yasaklandı. Yasakların tüm spor branşları için geçerli olduğu belirtildi. Ülkede günlük corona virüs vaka sayısı 20 bine ulaştı.

    İtalya'da stadyumlara 1000 kişiyi geçmemek kaydıyla seyirciler girebiliyordu.

    İtalya da stadyumlar yeniden kapanıyor #1

    Görüş Bildir