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    İtalyan basını: Vedat Muriç koronavirüse yakalandı

    İtalyan basını: Vedat Muriç koronavirüse yakalandı

    İtalyan basını, Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 13:21
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 13:21
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    20 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç ile ilgili üzücü bir haber geldi.

    İtalyan Tutto Mercato gazetesi, Kosovalı golcünün koronavirüse yakalandığını yazdı.

    MASKESİZ, DÜĞÜNE KATILMIŞTI

    Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosova'ya giden golcü futbolcu, kalabalık bir ortamda gerçekleşen organizasyona maskesiz katılmış ve yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

    Vedat'ın, virüse düğünde yakalandığı tahmin ediliyor.

    İtalyan basını: Vedat Muriç koronavirüse yakalandı #1

    İtalyan basını: Vedat Muriç koronavirüse yakalandı #2

    İtalyan basını: Vedat Muriç koronavirüse yakalandı #3

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