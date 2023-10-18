İtalyan futbolcu Nicolo Fagioli futboldan 7 ay men edildi İtalya'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına adı karışan ilk futbolcu olan Juventus'un 22 yaşındaki oyuncusu Nicolo Fagioli, 7 ay futboldan men cezası aldı.

AA & Ensonhaber

İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ağustos ayında başlattığı yasa dışı bahis sitelerine ilişkin soruşturmada bahis oynadığı tespit edilen Juventus'un 22 yaşındaki oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında İtalyan spor yargısının verdiği karar belli oldu.

Soruşturmada adı geçen ve bahis oynadığını kabul eden Fagioli, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Savcılığı'yla anlaşma yolunu seçerek indirimli ceza aldı.

Futboldan 7 ay men edildi

FIGC'ten yapılan yazılı açıklamada Fagioli'ye FIGC, UEFA ve FIFA'nın futbol aktivitelerine bahis oynanmamasına yönelik talimatlarına aykırı hareket etmekten 12 aylık diskalifiye cezası verildiği, bunun 5 ayının alternatif cezalara çevrildiği belirtildi.

Fagioli, futbolda 7 ay men edilirken 12 bin 500 euro para cezasına çarptırıldı.

Fagioli, alternatif ceza kapsamında da 6 aylık kumar bağımlılığından kurtulma tedavisi alacak, ayrıca 10 kez de halka açık amatör spor organizasyonlarına katılacak.

Verilen alternatif cezaların uygulamasının da takip edileceği, herhangi bir ihlal durumunda kararını yeniden değerlendireceği kaydedildi.