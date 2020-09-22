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    İtalyan hakem Daniele De Santis öldürüldü

    İtalya Serie B'de hakemlik yapan Daniele De Santis, nişanlısı Eleonora Manta ile birlikte evinde ölü bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 15:51
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 15:51
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    İtalyan hakem Daniele De Santis öldürüldü

    İtalya futbolunda dün akşam bir olay yaşandı...

    Serie B'de görev yapan hakem Daniele De Santis, yaşadığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

    İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Lecce kentinde yaşayan 33 yaşındaki hakem ve 30 yaşındaki nişanlısı Eleonora Manta, evlerinde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

    Bazı görgü tanıklarının ifadesine göre olay, dün akşam yerel saatle 21.30 sularında yaşandı.

    De Santis’in dairesindeki gürültüleri duyan kapı komşusu yaşlı bir çiftin "Acil"i aramasıyla ortaya çıkan olayda, De Santis ve Manta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Yetkililerin ilk incelemesine göre olayın, hayatını kaybeden kurbanlar ile katil arasındaki kişisel husumetten kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

    İtalyan hakem Daniele De Santis öldürüldü #1

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