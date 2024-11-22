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İtalyan takımını bir günde 3 teknik adam çalıştırdı

İtalyan takımını bir günde 3 teknik adam çalıştırdı İtalya Serie D ekiplerinden Piacenza Calcio, bir gün içinde 3 farklı teknik direktör tarafından çalıştırıldı.