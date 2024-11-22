İtalyan takımını bir günde 3 teknik adam çalıştırdı

Haber Merkezi
İtalya'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı.
Serie D ekiplerinden Piacenza, bir gün içinde 3 farklı teknik direktör tarafından çalıştırıldı.
20 Kasım günü sabah saatlerinde teknik direktör Carmine Parlato'yu görevden alan kulüp yönetimi yerine Simone Bentivoglio'nun getirildiğini açıkladı.
TARAFTARLAR, YENİ TEKNİK ADAMI İSTEMEDİ
Ancak Piacenza taraftarlarının 13 yıl önce bir kumar skandalına karışan Simone Bentivoglio'yu görevde istememesi sebebiyle antrenman tesislerini 'basması' olayları tırmandırdı.
Taraftarların protestolarına karşılık veren kulüp yönetimi, Simone Bentivoglio'nun görevine saatler içinde son verdi.
ROSSINI, GERİ DÖNDÜ
Simone Bentivoglio'nun yerine ise 7 Ekim'de kulüpten ayrılan Stefano Rossini getirildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış