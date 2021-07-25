İtalya'nın gözdesi Zeki Çelik

Lille'de şampiyonluk yaşayan Milli oyuncumuz Zeki Çelik'e, Serie A'dan Fiorentina ve Inter'in talip olduğu yazıldı.

Milli futbolcumuz Zeki Çelik'e, İtalya'dan Inter ve Fiorentina'nın talip olduğu belirtildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Lille'de gösterdiği istikrarlı peformansla Avrupa'nın sayılı sağ bekleri arasında gösterilen Zeki Çelik'e, Inter ve Fiorentina'nın ilgisi olduğu ifade edildi.

Hakimi'nin yerini henüz dolduramayan Inter ile önümüzdeki sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Fiorentina'nın, Zeki Çelik transferine yöneldiği kaydedildi.





LILLE 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransa şampiyonu Lille'in, Zeki Çelik için 10 milyon euroluk bonservis belirlediği ve daha aşağıda kalan teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen bilgiler arasında.

EURO 2020'de verimsiz bir performans gösteren Zeki Çelik, 2018 yılında İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon euroya transfer edilmişti.



