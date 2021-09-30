İtalyanlar Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet etti

Milan-Atletico Madrid maçındaki yönetimiyle İtalyanların tepkisini çeken Cüneyt Çakır kötü performansı nedeniyle UEFA'ya şikayet edildi.

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Atletico Madrid maçına verdiği kararlarla damgasını vurmuştu.

FIFA kokartlı hakemimiz, Franck Kessie'yi 29'da kırmızı kartla oyundan atarken, 90+5'te ise Atletico lehine verdiği penaltıyla İtalyanların tepkisini çekmişti.

Milan cephesi topun önce Lemar'ın eline, ardından Kalulu'nun eline çarpması nedeniyle penaltı kararının yanlış olduğunu savunmuştu.

İTALYANLAR ŞİKAYET ETTİ

İtalyan basını Cüneyt Çakır'la ilgili olarak çok konuşulacak bir son dakika haberini paylaştı.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Milan yönetimi, Atletico Madrid maçındaki performansından memnun olmadığı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır için UEFA'ya resmi şikayette bulunacak.

PIOLI: CÜNEYT ÇAKIR'IN KARARLARI HEP ATLETICO LEHİNE OLDU

Milan teknik direktörü Stefano Pioli mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın hakemi kesinlikle en iyisi değildi. Sadece Kessie'nin kırmızı kartı ve penaltıyı söylemiyorum. Penaltı kararı da doğru değil. Yüzde 50-50 olarak görebileceğiniz pozisyonlarda kararlar hep Atletico lehineydi. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yazık oldu" ifadelerini kullanmıştı.

BENNACER: VAR'A GİTSE İPTAL EDİLECEKTİ

Yıldız futbolcu Ismael Bennacer ise "Her şeyinizi verseniz bile maçlarda sonucu küçük ayrıntılar belirler. Böyle kaybetmek acı veriyor. Anlamıyorum VAR neden var? Penaltı VAR'a gitseydi iptal edilecekti" demişti.

CAPELLO: MILAN İYİ, CÜNEYT ÇAKIR KÖTÜYDÜ! MAÇI MAHVETTİ

Maçın ardından efsane İtalyan teknik direktör Fabio Capello da Cüneyt Çakır'a tepki göstermiş ve "Milan'ı beğendim. Hızlı ve iyi futbol oynadılar. Ancak bu gecede kötü olan hakem Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. VAR da müdahale etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle hakemlik yapamazsınız" şeklinde konuşmuştu.