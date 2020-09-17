İtalyanlar Tolgay Arslan'ın dürüm olayını manşetlere taşıdı

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini karşılıklı feshederek Udinese'nin yolunu tutan Tolgay Arslan, İtalya'da Beşiktaş'ta oynarken kadro dışı kalmasına neden olan dürüm olayıyla manşetlere taşındı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen son olarak İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan, İtalyan basınında da gündemde.

Futbolcuyu analiz eden haber siteleri, son dönemde etkili bir futbol oynayamayan Tolgay Arslan'ın Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'le yaşadığı dürüm olayını manşetlerine taşıdı.

Yapılan haberlerde, Tolgay'ın önemli bir yetenek olduğundan bahsedilse de son dönemde etkili olamadığı bilgisine de yer verildi. İtalyanlar haberde ayrıca Udinese'nin, Tolgay'ın eski formuna dönmesi için bir umut olduğunu ifade etti.

TOLGAY ARSLAN DÜRÜM OLAYI NEYDİ

Başakşehir maçının devre arasında dürüm yediği tespit edilen Tolgay Arslan, Sivasspor maçında kadroya alınmamış ardından tecrübeli futbolcu ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.