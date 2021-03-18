İtalyanların Vedat Muriç kızgınlığı

Lazio formasıyla çıktığı 24 maçta sadece 2 gol atabilen Vedat Muriç, hem İtalyan basını hem de taraftarlar tarafından sert bir dille eleştirildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Bayern Münih'e 4-1 mağlup olan Lazio, rövanş mücadelesinde de sahadan 2-1 yenik ayrılarak turnuvaya veda etti.

Ligde 7. sırada bulunan İtalyan ekibinin Devler Ligi'nde de varlık gösterememesi taraftarları kızdırırken, sezon başında 18.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriç, hedef adam haline geldi.

PENALTI YAPTIRDI

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin tercihiyle Bayern Münih karşısında ilk 11 sahaya çıkan Vedat, maçın 32. dakikasında Goretzka ile girdiği ikili mücadelede penaltıya sebebiyet verdi.

Bayern'de Leandowski penaltıyı gole çevirdi ve Lazio'nun az olan tur umutlarını da bitirdi. Daha sonra Choupo-Moting ile 2-0'ı bulan Bayern'e Lazio Marco Parolo ile yanıt verdi ve maç 2-1 sona erdi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: FELAKET

İtalyan La Gazzetta dello Sport, maç değerlendirmesinde Kosovalı oyuncuyu Bayern Münih - Lazio mücadelesinin en kötüsü olarak seçti. 'Felaket' sıfatıyla nitelendirilen Vedat'a 4 puan verildi.

"F.BAHÇE'YE GERİ YOLLAYIN"

Sezon başından bu yana çıktığı 24 maçta sadece 2 gol atabilen Vedat Muriç'in, penaltıya sebebiyet vermesi ve etkisiz oyunu, Laziolu taraftarları iyice çıldırttı.

Twitter'da maçı değerlendiren İtalyanların verdiği tepkiler şu şekilde:

"Vedat Muriç futbol oynayamıyor. Bu adama 20 milyon verdiğimize inanamıyorum"

"Vedat'ı sezon sonu satmamız lazım. Çok geç olmadan Fenerbahçe'ye geri yollayın"

"Vedat'ı ve Fares'i havalimanında bırakın."

"Utanç verici! Inzaghi neden hala Muriç'i oynatıyor anlamıyorum. Skandal."

"Muriç çok kötü futbolcu. Maçı bir kişi eksik oynuyoruz"