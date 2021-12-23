İtalya'ya çocukken giden Gambiyalı sığınmacı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunda

Akdeniz'i tehlikeli bir yolculukla geçerek İtalya'ya ulaşan ve sonrasında Serie A takımı Roma futbolcusu olan Ebrima Darboe, Gambiya için Afrika Uluslar Kupası'nda oynayacak.

Afrika'dan bir çocuk göçmen olarak Akdeniz'i tekneyle tehlikeli bir yolculuk sonrası geçerek İtalya'ya ulaşan ve sonrasında İtalya Serie A takımı Roma futbolcusu olan Ebrima Darboe, ülkesi Gambiya'nın önümüzdeki ay oynayacağı Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı.

14 YAŞINDA TEKNE İLE İTALYA'YA VARDI, ROMA OYUNCUSU OLDU

20 yaşındaki Darboe, Sicilya'ya 14 yaşında bir tekne ile sığınmacı olarak geldikten sonra geçen sezon Serie A'da oynamaya başladı. Darboe, bu sezon Roma'da 5 maçta forma giydi.

PERFORMANSI İLE GAMBİYA KADROSUNA ALINDI

Gösterdiği performansla milli takıma seçilen Darboe, Gambiya formasıyla Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda 12 Ocak'ta Moritanya'ya karşı mücadele verecek.