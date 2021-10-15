Ivan Bebek'in ses kayıtları ortaya çıktı

Sarı-lacivertli takımın Avrupa'ya vedasında önemli payı olan ünlü hakem Ivan Bebek'in, skandal ses kayıtları patlak verdi.

Braga-Fenerbahçe karşılaşması, Hırvat hakem Ivan Bebek'in adeta sonu oldu. 39 yaşındaki hakem, Portekiz'deki üçüncü tur maçında sarı-lacivertli ekip aleyhine kararları ve çıkardığı üç kırmızı kartla Fenerbahçe'nin elenmesinde bir numaralı sorumlu haline gelmişti.

Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA, önce elit kategoride olan hakemi, 2017 listesinde 1. kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi.

Bebek, o yıldan sonra sadece 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetti. Dinamo Kiev ile Brugge arasındaki Devler Ligi eleme maçı 3-3 sona ererken 2 kırmızı kart çıktı. Ivan Bebek, bu sezon ise sadece 1 Avrupa Ligi maçında görev aldı. Mücadelede Leicester, Legia Varşova'ya 1-0 kaybetti.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

2016 yılında Fenerbahçe'nin Braga'ya elendiği maçta kararlarıyla büyük tepki çeken hakem Ivan Bebek'in, yeni bir skandalı daha patlak verdi. Ünlü hakemin ses kayıtları ortaya çıktı.

Son olarak Legia Varşova ile Leicester City maçında görev alan Ivan Bebek'in, 26 Eylül 2021'de Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb maçından sonra ses kaydı ortaya çıkınca, Hırvatistan Futbol Federasyonu Ivan Bebek'in savunmasını isteyerek hakkında soruşturma başlattı.

AÇIĞA ALINDI

Hajduk'un 1-0 kazanmasına rağmen özellikle kararlarıyla büyük tepki çeken Ivan Bebek'in, maçtaki kararlara dair ses kayıtları ortaya çıktı. Bu nedenle Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ivan Bebek'i soruşturma nedeniyle açığa aldı.

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