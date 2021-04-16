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    Ivan Helguera: Beni Fenerbahçe'ye göndermek istediler

    Ivan Helguera: Beni Fenerbahçe'ye göndermek istediler

    Ivan Helguera, Real Madrid'den ayrıldığı dönemde Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 12:33
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    Real Madrid efsanelerinden Ivan Helguera, İspanyol basınına verdiği röportajda, kariyerinin önemli eşiklerinden bahsederken, Real Madrid'den ayrılık sürecine de değindi.

    Real Madrid'in Fabio Capello ile yaşadığı şampiyonluğun ardından o dönemki takım arkadaşı Roberto Carlos gibi kendisini de Fenerbahçe'ye göndermek istediğini söyleyen Helguera, buna rağmen Valencia'yı tercih ettiğini söyledi.

    "BENİ GÖNDERMEK İSTEYEN ONLARDI"

    Helguera açıklamalarında, “Şampiyonluğun ardından yaşadıklarım biraz tuhaftı. Beni göndermek isteyen onlardı. O dönemki sportif direktörümüz Predrag Mijatovic kulübün eski oyuncusuydu ve bunu yapanın eski bir oyuncu olması daha fazla canınızı acıtıyor.

    Ivan Helguera: Beni Fenerbahçe ye göndermek istediler #1

    "FENERBAHÇE'YE GÖNDERMEK İSTİYORLARDI"

    Başkan Ramon Calderon ve Mijatovic bana takımdan ayrılmam gerektiğini ve kalırsam asla forma giyemeyeceğimi söylediler. Beni Fenerbahçe'ye göndermek istiyorlardı. Bense Real Madrid'de kalmak ya da Valencia'ya transfer olmak istiyordum.

    Ivan Helguera: Beni Fenerbahçe ye göndermek istediler #2

    "FENERBAHÇE'YE DEĞİL, GİTMEK İSTEDİĞİM TAKIMA GİTTİM"

    Bir yıllık daha sözleşmem vardı ve Real Madrid'de kalabilirdim ama Calderon ve Mijatovic de orada olacaktı ve bu durumda kalmamın bir anlamı olmazdı. Forma numaram alındığında sekiz yıldır birlikte oynadığım takım arkadaşlarımın herhangi bir tepki vermemesine de çok üzülmüştüm ve sonunda Fenerbahçe'ye değil, gitmek istediğim takıma gittim." ifadelerini kullandı.

    Ivan Helguera: Beni Fenerbahçe ye göndermek istediler #3

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