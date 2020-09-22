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    Ivan Rakitic: Barcelona'da Messi'yle hiç yakınlaşmadım

    Barcelona ile yollarını ayırarak Sevilla'ya imza atan Ivan Rakitic, Katalan ekibinde en iyi anlaştığı isimlerin Andres Iniesta, Marc-Andre ter Stegen ve Kevin Prince Boateng olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 17:35
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    Ivan Rakitic: Barcelona'da Messi'yle hiç yakınlaşmadım

    6 yıllık Barcelona kariyerinin ardından eski kulübü Sevilla ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Ivan Rakitic, Katalan ekibinde geçen günleri hakkında açıklamalarda bulundu.

    Hırvat futbolcu, uzun süre beraber oynadığı Arjantinli yıldız Lionel Messi'yle hiç yakınlaşmadığını söyledi.

    INIESTA, TER STEGEN VE BOATENG

    Rakitic, "Barcelona'dayken en yakın arkadaşlarım Andres Iniesta, Marc-Andre ter Stegen ve Kevin Prince Boateng oldu. Ancak, Lionel Messi ve Luis Suarez ile hiç yakınlaşamadım." ifadelerini kullandı.

    Ivan Rakitic: Barcelona da Messi yle hiç yakınlaşmadım #1

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