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Ivan Rakitic: Barcelona'da Messi'yle hiç yakınlaşmadım

Ivan Rakitic: Barcelona'da Messi'yle hiç yakınlaşmadım

Barcelona ile yollarını ayırarak Sevilla'ya imza atan Ivan Rakitic, Katalan ekibinde en iyi anlaştığı isimlerin Andres Iniesta, Marc-Andre ter Stegen ve Kevin Prince Boateng olduğunu söyledi.