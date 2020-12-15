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    Jack Grealish 9 ay trafikten men edildi

    Aston Villa'nın kaptanı Jack Grealish, dikkatsiz sürüş gerekçesiyle 9 ay trafikten men cezası aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 16:55
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    Jack Grealish 9 ay trafikten men edildi

    BBC'de yer alan habere göre, hız sınırını aştığı için 2018'den ceza puanları bulunan Grealish, 29 Mart ve 18 Ekim tarihlerinde karıştığı kazalar nedeniyle Birmingham Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

    9 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Yargıç, önceki duruşmada suçunu kabul eden 25 yaşındaki İngiliz milli futbolcuya, 9 ay trafikten men ve 82 bin 499 sterlin para cezası verdi.

    Jack Grealish 9 ay trafikten men edildi #1

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