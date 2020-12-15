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- Jack Grealish 9 ay trafikten men edildi
Jack Grealish 9 ay trafikten men edildi
Aston Villa'nın kaptanı Jack Grealish, dikkatsiz sürüş gerekçesiyle 9 ay trafikten men cezası aldı.
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 16:55
BBC'de yer alan habere göre, hız sınırını aştığı için 2018'den ceza puanları bulunan Grealish, 29 Mart ve 18 Ekim tarihlerinde karıştığı kazalar nedeniyle Birmingham Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
9 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Yargıç, önceki duruşmada suçunu kabul eden 25 yaşındaki İngiliz milli futbolcuya, 9 ay trafikten men ve 82 bin 499 sterlin para cezası verdi.