Jack Grealish'in evi soyuldu! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Jack Grealish'in evinden 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saat çalındı.

AA & Ensonhaber

İngiltere Premier Lig'de 37 puanla 4. sırada yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turunda Kopenhag'la eşleşen Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish'e kötü bir haber geldi.

Grealish'in evinin, geçtiğimiz çarşamba gecesi hırsızların baskınına uğradığı belirtildi.

Maç sırasında evine girdiler

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Manchester City'nin deplasmanda Everton'ı 3-1 yendiği hafta içi oynanan lig maçı sırasında, Grealish'in İngiltere'nin Cheshire bölgesinde bulunan evine hırsız girdi.

1 milyon sterlin değerinde eşya çalındı

Cheshire Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saat çalan hırsızların henüz yakalanamadığı, çalışmaların sürdüğü belirtildi. Arama çalışmalarında, helikopter ve polis köpeklerinin kullanıldığı da bildirildi.

Everton karşısında maç boyunca sahada kalan 28 yaşındaki Grealish, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 3 gol ve 2 asiste imza attı.