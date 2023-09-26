James Maddison, Tottenham kariyerine hızlı başladı İngiliz futbolcu James Maddison, yeni takımı Tottenham ile Premier Lig’de çıktığı 6 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

İHA

James Maddison, 5 sezon formasını giydiği Leicester City’nin Championship’e düşmesinin ardından 5 yıllığına Tottenham’ın yolunu tutmuştu.

26 yaşındaki futbolcu, Londra ekibiyle Premier Lig’de çıktığı 6 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergileyerek yeni takımına hızlı uyum sağladı.

Maddison, Bournemouth ve Burnley mücadelesinde 1’er gol atarken, Brentford ve Arsenal karşısında ise 2’şer asist katkısı sağladı.

İstikrarlı bir performans sergiliyor

James Maddison, Premier Lig’de 2018-2019 sezonunda 36 maçta 7 gol, 7 asist, 2019-2020 sezonunda 31 maçta 6 gol, 3 asist, 2020-2021 sezonunda 31 maçta 8 gol, 7 asist, 2021-2022 sezonunda 35 maçta 12 gol, 8 asist, 2022-2023 sezonunda ise 30 maçta 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)