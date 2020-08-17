James Rodriguez: Oynamamak sinir bozucu

Real Madrid'in yıldız futbolcusu James Rodriguez, geçen sezon oynamadığı için mutsuz olduğunu ifade etti.

Real Madrid'de teknik direktör Zidane'ın fazla şans vermediği James Rodriguez, oynayacağı bir takıma gitmek istediğini söyledi.

Geleceğinin ne olacağını bilmediğini kaydeden Kolombiyalı yıldız, "Geleceğimi ben de bilmek istiyorum. Belki günler, belki haftalar sonra öğreneceğim. Gerçekten bilmiyorum. Artık oynayacağıma emin olacağım bir yere gitmek ve oynamak, mutlu olmak istiyorum. Sevileceğim bir yeri istiyorum." ifadelerini kullandı.

"OYNAMAMAK SİNİR BOZUCU"

Kendini iyi hissettiğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Oynamamak sinir bozucu. Oynayacak sevideydim. Başkalarına göre öyle değilim. Kötü oyuncu olsam, bunu kabul ederim ancak ben her zaman oynamak ve kazanmak isteyen bir oyuncuyum." dedi.

Real Madrid'de geçtiğimiz sezon 14 maçta oynayabilen James, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.