Sao Paulo, James Rodriguez'i renklerine bağladı Kolombiyalı oyuncu James Rodriguez, Brezilya takımlarından Sao Paulo'ya 2 yıllığına transfer oldu.

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Tecrübelli futbolcu James Rodriguez'in yeni durağı Brezilya oldu.

Rodriguez, Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'ya imza attı. Sao Paulo, 32 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"Hayatımda yeni bir dönem"

James Rodriguez transfer için, "Mutluyum. Bu benim ve ailem için harika bir fırsat. Hayatımda yeni bir dönem. Çok mutluyum ve birçok güzel duygu içindeyim. Büyük takımda oynamayı seven bir adamım." açıklamasını yaptı.

Real Madrid, Bayern Münih, Porto, Monaco gibi üst düzey takımlarda boy gösteren Kolombiyalı yıldız kariyerinde 22 kupa kazandı.