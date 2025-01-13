James Rodriguez'in yeni takımı belli oluyor
Haber Merkezi

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in transferi hakkında gelişme yaşandı.

Diario AS'in haberine göre, James Rodriguez, Avrupa'dan bir kez daha ayrılarak Meksika ekiplerinden Club Leon ile anlaşma sağlamak üzere.

Haberde, 1 yıllık sözleşmenin büyük ölçüde tamamlandığı ve Kolombiyalı oyuncunun önümüzdeki günlerde Meksika'ya giderek gerekli evrak işlemlerini tamamlayacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Rodriguez, bu sezon Rayo Vallecano formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 1 asist yaptı.

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Ercan Ertan
Muhabir