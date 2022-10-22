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    Japon futbolcu Masato Kudo, 32 yaşında hayatını kaybetti

    Beyin ventrikülerinde su toplanması tanısıyla hastaneye kaldırılan Masato Kudo, 32 yaşında hayatını kaybetti. Kudo, Japonya Milli Takımı'nda forma giymişti.
    • 22.10.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 13:09
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    Japon futbolcu Masato Kudo, 32 yaşında hayatını kaybetti

    Japonya Milli takımı formasını da terleten 32 yaşındaki Masato Kudo yaşamını yitirdi. Forvet oyuncusu, en son Japonya 3. Ligi'nde yer alan Tegevajaro Miyazaki forması giyiyordu.

    32 yaşında hayatını kaybetti

    Tokyo'da 1990'da doğan Kudo, beyin ventrikülerinde su toplanması tanısıyla ay başında hastaneye kaldırılmıştı.

    Yapılan tüm müdahalere karşın 32 yaşındaki futbolcu kurtarılamadı.

    Japon futbolcu Masato Kudo, 32 yaşında hayatını kaybetti #1

    "Futbolcumuzun erken aramızdan ayrılmasından dolayı sarsıldık"

    Tegevajaro Miyazaki kulübü, yaptığı açıklamada forvet oyuncusu Kudo'nun Japonya'da büyük etki oluşturduğu ve harika bir kariyeri olduğunu belirtti.

    Açıklamada, takım arkadaşlarına da önem verdiği dikkat çekilerek "Futbolcumuzun erken aramızdan ayrılmasından dolayı sarsıldık" denildi.

    Japon futbolcu Masato Kudo, 32 yaşında hayatını kaybetti #2

    Milli takım ile 2 gol attı

    Bu yıl içinde Avustralya Ligi'ndeki Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olan Kudo, son takımında çıktığı 21 maçta 3 gol attı.

    Sağ ayağını kullanan 1,77 metre boyundaki hücum oyuncusu, Japonya Milli Takımı'nda da 4 kez oynadı. Bu maçlarda 2 gol atmayı başardı.


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